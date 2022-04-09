Сорокин признан третьей звездой матча «Каролина» — «Айлендерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Айлендерс» (1:2).

Третьей звездой встречи признан российский вратарь победителей Илья Сорокин. Он отразил 20 из 21 броска по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий «Харрикейнз» Винс Трочек. На его счету единственная шайба своей команды.

Возглавил список форвард «Айлендерс» Кайл Пальмери, который набрал 2 (1+1) очка.