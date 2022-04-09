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Сегодня, 05:18

Сорокин признан третьей звездой матча «Каролина» — «Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Айлендерс» (1:2).

Третьей звездой встречи признан российский вратарь победителей Илья Сорокин. Он отразил 20 из 21 броска по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий «Харрикейнз» Винс Трочек. На его счету единственная шайба своей команды.

Возглавил список форвард «Айлендерс» Кайл Пальмери, который набрал 2 (1+1) очка.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 72 46 26 100
2 Рейнджерс 72 46 26 98
3 Питтсбург 72 41 31 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 70 33 37 75
6 Коламбус 72 33 39 72
7 Филадельфия 71 23 48 57
8 Нью-Джерси 71 24 47 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 71 50 21 106
2 Торонто 71 46 25 98
3 Бостон 71 45 26 95
4 Тампа-Бэй 71 43 28 94
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 73 26 47 63
7 Оттава 70 26 44 58
8 Монреаль 71 20 51 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 51 20 108
2 Миннесота 70 43 27 92
3 Сент-Луис 71 41 30 92
4 Нэшвилл 70 41 29 86
5 Даллас 70 40 30 84
6 Виннипег 72 33 39 77
7 Чикаго 71 24 47 59
8 Аризона 71 22 49 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 71 43 28 95
2 Эдмонтон 72 42 30 89
3 Лос-Анджелес 73 38 35 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 72 34 38 78
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 70 29 41 67
8 Сиэтл 71 23 48 52
Результаты / календарь
30.03
31.03
1.04
2.04
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9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
9.04 02:00
Каролина – Айлендерс
1 : 2
9.04 02:00
Тампа-Бэй – Бостон
 1 : 2 ОТ
9.04 02:00
Флорида – Баффало
 4 : 3
9.04 03:00
Виннипег – Колорадо
 4 : 5 ОТ
9.04 03:00
Сент-Луис – Миннесота
 4 : 3 ОТ
9.04 21:00
Даллас – Нью-Джерси
 - : -
9.04 22:00
Питтсбург – Вашингтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 71 103
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 66 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 72 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 49 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 47 2.1
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
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