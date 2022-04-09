НХЛ, расписание и результаты 9 апреля: «Сент-Луис» — «Миннесота», «Тампа-Бэй» — «Бостон» и другие матчи

9 апреля «Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой», а «Тампа-Бэй» встретится с «Бостоном»