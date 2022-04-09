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Сегодня, 04:58

«Тампа» проиграла «Бостону». Василевский сделал 35 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports

«Бостон» выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дебраск — 21 (Маршан, Бержерон), 20:47 — 0:1. Белльмар — 8 (Перри, Рутта), 23:28 — 1:1. Койл — 16 (Дебраск, Макэвой), 63:37 — 1:2.

Вратари: Василевский — Ульмарк.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 29 (11+6+11+1) — 37 (10+15+11+1).

Наши: Кучеров (22.14/1/-2), Сергачев (25.13/1/-1) — -.

9 апреля. Тампа. Amalie Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 72 46 26 100
2 Рейнджерс 72 46 26 98
3 Питтсбург 72 41 31 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 70 33 37 75
6 Коламбус 72 33 39 72
7 Филадельфия 71 23 48 57
8 Нью-Джерси 71 24 47 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 71 50 21 106
2 Торонто 71 46 25 98
3 Бостон 71 45 26 95
4 Тампа-Бэй 71 43 28 94
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 73 26 47 63
7 Оттава 70 26 44 58
8 Монреаль 71 20 51 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 51 20 108
2 Миннесота 70 43 27 92
3 Сент-Луис 71 41 30 92
4 Нэшвилл 70 41 29 86
5 Даллас 70 40 30 84
6 Виннипег 72 33 39 77
7 Чикаго 71 24 47 59
8 Аризона 71 22 49 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 71 43 28 95
2 Эдмонтон 72 42 30 89
3 Лос-Анджелес 73 38 35 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 72 34 38 78
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 70 29 41 67
8 Сиэтл 71 23 48 52
Результаты / календарь
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
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7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
9.04 02:00
Каролина – Айлендерс
1 : 2
9.04 02:00
Тампа-Бэй – Бостон
 1 : 2 ОТ
9.04 02:00
Флорида – Баффало
 4 : 3
9.04 03:00
Виннипег – Колорадо
 4 : 5 ОТ
9.04 03:00
Сент-Луис – Миннесота
 4 : 3 ОТ
9.04 21:00
Даллас – Нью-Джерси
 - : -
9.04 22:00
Питтсбург – Вашингтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 71 103
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 66 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 72 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 49 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 47 2.1
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
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