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Сегодня, 06:16

Соколов и Ибрагимов забили по голу в матче фарм-клубов «Оттавы» и «Нью-Джерси»

Сергей Разин
корреспондент
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«Ютика» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграла «Бельвиль» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Нью-Джерси» форвард Тимур Ибрагимов забросил одну шайбу, у фарм-клуба «Оттавы» Егор Соколов набрал 2 (1+1) очка, реализовав большинство.

В текущем сезоне 23-летний Ибрагимов провел 22 матча в АХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков. На счету 23-летнего Соколова 25 (12+13) очков в 35 играх.

Егор Соколов
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Оттава Сенаторз
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«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 58
2 Филадельфия 44 24 20 54
3 Каролина 43 24 19 53
4 Питтсбург 42 21 21 48
5 Вашингтон 42 21 21 48
6 Айлендерс 44 19 25 48
7 Нью-Джерси 42 22 20 47
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 26 17 61
2 Флорида 44 27 17 58
3 Детройт 44 23 21 51
4 Торонто 42 21 21 50
5 Тампа-Бэй 44 22 22 49
6 Монреаль 44 19 25 45
7 Баффало 44 19 25 42
8 Оттава 39 15 24 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 45 29 16 61
3 Даллас 43 26 17 57
4 Нэшвилл 44 24 20 49
5 Аризона 42 21 21 45
6 Сент-Луис 42 21 21 44
7 Миннесота 43 18 25 41
8 Чикаго 44 13 31 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 44 29 15 62
2 Вегас 44 25 19 55
3 Лос-Анджелес 41 21 20 50
4 Эдмонтон 40 24 16 49
5 Калгари 44 21 23 47
6 Сиэтл 44 19 25 47
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
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18.01 03:00
Флорида – Детройт
 2 : 3 ОТ
18.01 03:00
Нью-Джерси – Монреаль
 2 : 3
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 72
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 45 72
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 61
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 44 33
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 28
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

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Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 5 1.61

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