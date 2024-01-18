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Сегодня, 06:29

Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Детройт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Бобровский (справа).
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Детройт» (2:3 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский. 35-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал голкипер «Ред Уингз» Алекс Лайон, который отразил 32 из 34 бросков. Возглавил тройку форвард Дилан Ларкин, забросивший победную шайбу в овертайме.

Сергей Бобровский. «Флорида» в овертайме проиграла «Детройту». Бобровский сделал 26 сэйвов
Дилан Ларкин
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 58
2 Филадельфия 44 24 20 54
3 Каролина 43 24 19 53
4 Питтсбург 42 21 21 48
5 Вашингтон 42 21 21 48
6 Айлендерс 44 19 25 48
7 Нью-Джерси 42 22 20 47
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 26 17 61
2 Флорида 44 27 17 58
3 Детройт 44 23 21 51
4 Торонто 42 21 21 50
5 Тампа-Бэй 44 22 22 49
6 Монреаль 44 19 25 45
7 Баффало 44 19 25 42
8 Оттава 39 15 24 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 45 29 16 61
3 Даллас 43 26 17 57
4 Нэшвилл 44 24 20 49
5 Аризона 42 21 21 45
6 Сент-Луис 42 21 21 44
7 Миннесота 43 18 25 41
8 Чикаго 44 13 31 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 44 29 15 62
2 Вегас 44 25 19 55
3 Лос-Анджелес 41 21 20 50
4 Эдмонтон 40 24 16 49
5 Калгари 44 21 23 47
6 Сиэтл 44 19 25 47
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
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23.01
18.01 03:00
Флорида – Детройт
 2 : 3 ОТ
18.01 03:00
Нью-Джерси – Монреаль
 2 : 3
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 72
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 45 72
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 61
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 41 34
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 44 33
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 28
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

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Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 5 1.61

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