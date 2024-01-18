Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Детройт»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Детройт» (2:3 ОТ).
Третьей звездой встречи признан российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский. 35-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал голкипер «Ред Уингз» Алекс Лайон, который отразил 32 из 34 бросков. Возглавил тройку форвард Дилан Ларкин, забросивший победную шайбу в овертайме.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|58
|2
|Филадельфия
|44
|24
|20
|54
|3
|Каролина
|43
|24
|19
|53
|4
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|5
|Вашингтон
|42
|21
|21
|48
|6
|Айлендерс
|44
|19
|25
|48
|7
|Нью-Джерси
|42
|22
|20
|47
|8
|Коламбус
|44
|14
|30
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|26
|17
|61
|2
|Флорида
|44
|27
|17
|58
|3
|Детройт
|44
|23
|21
|51
|4
|Торонто
|42
|21
|21
|50
|5
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|6
|Монреаль
|44
|19
|25
|45
|7
|Баффало
|44
|19
|25
|42
|8
|Оттава
|39
|15
|24
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|29
|14
|62
|2
|Колорадо
|45
|29
|16
|61
|3
|Даллас
|43
|26
|17
|57
|4
|Нэшвилл
|44
|24
|20
|49
|5
|Аризона
|42
|21
|21
|45
|6
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|44
|7
|Миннесота
|43
|18
|25
|41
|8
|Чикаго
|44
|13
|31
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|44
|29
|15
|62
|2
|Вегас
|44
|25
|19
|55
|3
|Лос-Анджелес
|41
|21
|20
|50
|4
|Эдмонтон
|40
|24
|16
|49
|5
|Калгари
|44
|21
|23
|47
|6
|Сиэтл
|44
|19
|25
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
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|18.01
|03:00
|
Флорида – Детройт
|2 : 3 ОТ
|18.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|45
|72
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|34
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|44
|33
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|5
|1.61
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