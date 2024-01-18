Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Детройт»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Детройт» (2:3 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский. 35-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал голкипер «Ред Уингз» Алекс Лайон, который отразил 32 из 34 бросков. Возглавил тройку форвард Дилан Ларкин, забросивший победную шайбу в овертайме.