«Флорида» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» на выезде выиграл у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное вермя у «Ред Уингз» голами отметились Майкл Расмуссен и Робби Фабри, а у «Пантерз» — Сэм Райнхарт и Густав Форслинг. Победную шайбу в овертайме забросил форвард Дилан Ларкин.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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