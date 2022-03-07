Скауты «Питтсбурга» просматривали защитника «Баффало» Хагга

«Питтсбург» проявляет интерес к защитнику «Баффало» Роберту Хаггу. Скауты «Пингвинов» уже посетили несколько матчей «Клинков», сообщает Pittsburgh Hockey Now.

27-летний швед оказался в «Баффало перед началом сезона в результате обмена с «Филадельфией». Его контракт с зарплатой в 1,6 миллиона долларов за сезон истекает предстоящим летом.

В нынешнем регулярном чемпионате Хагг провел 44 матча и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «минус 10».