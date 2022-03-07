«Нью-Джерси» не будет продлевать контракт с защитником Суббаном

«Нью-Джерси» не планирует подписывать новый контракт с защитником Пи Кеем Суббаном, сообщает The Athletic.

32-летний игрок провел встречу с генеральным менеджером «Дьяволов» Томом Фицджералдом, который сообщил ему об этом решении.

У Суббана остался последний год контракта, по которому он получает 9 миллионов долларов за сезон.

В этом сезоне защитник провел 53 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «минус 8».