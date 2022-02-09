«Сиэтл» забрал с драфта отказов защитника «Вашингтона»

«Ситэл» забрал права на защитника Денниса Чоловски. Ранее «Вашингтон» выставил 23-летнего игрока на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В этом сезоне игрок провел за «Кэпиталз» 7 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей при показателе полезности «минус 4».

Напомним, что Чоловски уже числился в составе «Сиэтла». Ранее клуб забрал права на игрока на драфте расширения, но Чоловски не провел ни одного мачта за «Кракенов», после чего оказался в «Вашингтоне».