Малкин может сыграть за «Питтсбург» в матче с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что нападающий Евгений Малкин имеет шанс принять участие в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

«Я так понимаю, что Джино должен быть исключен из ковид-протокола. Все еще жду официальной информации. Если это так, то он сможет принять участие в матче с «Нью-Джерси», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Малкин пропустил значительную часть нынешнего сезона из-за травмы и успел провести за «Питтсбург» только 12 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков.

Контракт россиянина с клубом истекает по завершении нынешнего сезона, и ранее сообщалось, что Малкин согласился на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Питтсбурге» далее.