«Монреаль» уволил главного тренера

Руководство «Монреаля» приняло решение уволить главного тренера команды Доминика Дюшарма, сообщает журналист Франк Серавалли.

48-летний специалист летом 2021-го согласовал условия трехлетнего контракта с руководством «Канадиенс». На пост главного тренера Дюшарм был утвержден после увольнения Клода Жюльена в феврале того года.

Под его руководством команда в прошлом сезоне дошла до финала Кубка Стэнли, где проиграла «Тампе».

До появления в «Канадиенс» Дюшарм добился успеха с молодежной сборной Канады, сделав ее чемпионом мира в 2018 году. А за год до этого он занял второе место на молодежном первенстве планеты.

В этом сезоне «Монреаль» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав только 23 очка в 45 матчах.