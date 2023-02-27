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Сегодня, 05:29

«Торонто» победил «Сиэтл», Самсонов сделал 26 сейвов

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 5:1.

В составе «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще по голу забили Марк Джиордано, Джон Таварес и Тимоти Лильегрен, вратарь Илья Самсонов отразил 26 бросков. У «Кракен» шайба на счету Винса Данна.

После этого матча «Торонто» с 82 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 70 очками — на восьмой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Торонто» — 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Голы: Данн — 11 (Эберле, Маккэн), 3:47 — 1:0. Джиордано — 4 (Лильегрен, Нюландер), 4:58 — 1:1. Таварес — 27 (Нюландер, Холл), 7:06 — 1:2. Лильегрен — 5 (Марнер, Бантинг), 12:51 — 1:3. Мэттьюс — 27 (Марнер), 24:13 — 1:4. Мэттьюс — 28 (Марнер, Бантинг), 52:31 — 1:5.

Вратари: Грубауэр (Джонс, 24:13) — Самсонов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 27 (7+15+5) — 33 (20+4+9).

Наши: — .

27 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 60 34 26 77
4 Айлендерс 63 31 32 69
5 Питтсбург 59 29 30 67
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 60 19 41 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 58 45 13 95
2 Торонто 60 37 23 82
3 Тампа-Бэй 59 37 22 78
4 Баффало 58 31 27 66
5 Детройт 58 28 30 64
6 Флорида 61 29 32 64
7 Оттава 58 28 30 60
8 Монреаль 59 25 34 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 31 28 74
2 Миннесота 60 33 27 72
3 Колорадо 57 33 24 71
4 Виннипег 60 35 25 71
5 Нэшвилл 57 29 28 64
6 Сент-Луис 59 26 33 57
7 Аризона 59 20 39 49
8 Чикаго 58 21 37 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 59 35 24 76
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 60 32 28 72
4 Сиэтл 59 32 27 70
5 Калгари 60 27 33 66
6 Ванкувер 59 23 36 51
7 Сан-Хосе 60 18 42 48
8 Анахайм 60 19 41 45
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Рейнджерс – Лос-Анджелес
 5 : 2
27.02 02:00
Питтсбург – Тампа-Бэй
 7 : 3
27.02 03:00
Аризона – Нэшвилл
 2 : 6
27.02 03:00
Сиэтл – Торонто
 1 : 5
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 113
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 88
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 85
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 48
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 58 42
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

58 40
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 37 1.85
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Даллас

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