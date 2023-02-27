«Сан-Хосе» обменял Майера в «Нью-Джерси». В сделку включены Мухамадуллин, Охотюк и Ибрагимов
Форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер перешел в «Нью-Джерси», сообщается на официальном сайте клуба.
Со стороны «Дэвилз» в сделку включены защитники Шакир Мухамадуллин и Никита Охотюк, нападющие Фабиан Зеттерлунд и Андреас Йонссон, а также право выбора первого раунда 2023 года и условного выбора первого раунда 2024 года. Мухамадуллин на данный момент выступает за «Салават Юлаев».
Со стороны «Шаркс», помимо 26-летнего швейцарца, включены вратарь Зак Эмонд, защитники Скотт Харрингтон и Сантери Хатакка, а также нападающий Тимур Ибрагимов. «Сан-Хосе» сохранит за собой 50 процентов оставшегося контракта Майера на сезон 2022/23.
В текущем сезоне Майер провел 57 матчей, в которых набрал 52 (31+21) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|59
|33
|26
|75
|4
|Айлендерс
|63
|31
|32
|69
|5
|Питтсбург
|58
|28
|30
|65
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|60
|19
|41
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|58
|45
|13
|95
|2
|Торонто
|59
|36
|23
|80
|3
|Тампа-Бэй
|58
|37
|21
|78
|4
|Баффало
|58
|31
|27
|66
|5
|Детройт
|58
|28
|30
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|58
|28
|30
|60
|8
|Монреаль
|59
|25
|34
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|59
|31
|28
|74
|2
|Миннесота
|60
|33
|27
|72
|3
|Колорадо
|57
|33
|24
|71
|4
|Виннипег
|60
|35
|25
|71
|5
|Нэшвилл
|56
|28
|28
|62
|6
|Сент-Луис
|59
|26
|33
|57
|7
|Аризона
|58
|20
|38
|49
|8
|Чикаго
|58
|21
|37
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|59
|35
|24
|76
|2
|Лос-Анджелес
|60
|33
|27
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|32
|28
|72
|4
|Сиэтл
|58
|32
|26
|70
|5
|Калгари
|60
|27
|33
|66
|6
|Ванкувер
|59
|23
|36
|51
|7
|Сан-Хосе
|60
|18
|42
|48
|8
|Анахайм
|60
|19
|41
|45
|27.02
|01:00
|
Рейнджерс – Лос-Анджелес
|- : -
|27.02
|02:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|- : -
|27.02
|03:00
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
|27.02
|03:00
|
Сиэтл – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|113
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|88
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|58
|83
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|48
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|58
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|58
|40
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|37
|1.85
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|44
|2.23