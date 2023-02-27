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Сегодня, 05:15

«Сан-Хосе» обменял Майера в «Нью-Джерси». В сделку включены Мухамадуллин, Охотюк и Ибрагимов

Сергей Разин
корреспондент
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Тимо Майер.
Фото USA Today Sports

Форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер перешел в «Нью-Джерси», сообщается на официальном сайте клуба.

Со стороны «Дэвилз» в сделку включены защитники Шакир Мухамадуллин и Никита Охотюк, нападющие Фабиан Зеттерлунд и Андреас Йонссон, а также право выбора первого раунда 2023 года и условного выбора первого раунда 2024 года. Мухамадуллин на данный момент выступает за «Салават Юлаев».

Со стороны «Шаркс», помимо 26-летнего швейцарца, включены вратарь Зак Эмонд, защитники Скотт Харрингтон и Сантери Хатакка, а также нападающий Тимур Ибрагимов. «Сан-Хосе» сохранит за собой 50 процентов оставшегося контракта Майера на сезон 2022/23.

В текущем сезоне Майер провел 57 матчей, в которых набрал 52 (31+21) очка.

Никита Охотюк
Шакир Мухамадуллин
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сан-Хосе Шаркс
Тимо Майер
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 59 33 26 75
4 Айлендерс 63 31 32 69
5 Питтсбург 58 28 30 65
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 60 19 41 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 58 45 13 95
2 Торонто 59 36 23 80
3 Тампа-Бэй 58 37 21 78
4 Баффало 58 31 27 66
5 Детройт 58 28 30 64
6 Флорида 61 29 32 64
7 Оттава 58 28 30 60
8 Монреаль 59 25 34 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 31 28 74
2 Миннесота 60 33 27 72
3 Колорадо 57 33 24 71
4 Виннипег 60 35 25 71
5 Нэшвилл 56 28 28 62
6 Сент-Луис 59 26 33 57
7 Аризона 58 20 38 49
8 Чикаго 58 21 37 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 59 35 24 76
2 Лос-Анджелес 60 33 27 74
3 Эдмонтон 60 32 28 72
4 Сиэтл 58 32 26 70
5 Калгари 60 27 33 66
6 Ванкувер 59 23 36 51
7 Сан-Хосе 60 18 42 48
8 Анахайм 60 19 41 45
Результаты / календарь
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27.02 01:00
Рейнджерс – Лос-Анджелес
 - : -
27.02 02:00
Питтсбург – Тампа-Бэй
 - : -
27.02 03:00
Аризона – Нэшвилл
 - : -
27.02 03:00
Сиэтл – Торонто
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 113
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 88
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 58 83
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 48
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 58 42
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

58 40
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 37 1.85
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 27 2.06
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 44 2.23
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