«Сиэтл» подписал с Боргеном двухлетний контракт на 2,7 миллиона долларов

«Сиэтл» объявил на официальном сайте о продлении контракта с защитником Уиллом Боргеном.

26-летний американец поставил подпись под двухлетним соглашением на 2,7 миллиона долларов. Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания.

В прошедшем сезоне Борген сыграл все 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 20 (3+17) очков.