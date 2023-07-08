Хиностроза заключил контракт с «Питтсбургом»

«Питтсбург» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Винни Хинострозой. Ранее он выступал за «Баффало».

29-летний хоккеист подписал однолетний контракт с зарплатой в 775 тысяч долларов, что 1 миллион меньше, чем в «Сэйбрз».

В минувшем сезоне Хиностроза сыграл в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 11 (2+9) очков.