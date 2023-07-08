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Сегодня, 07:37

Хиностроза заключил контракт с «Питтсбургом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Питтсбург» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Винни Хинострозой. Ранее он выступал за «Баффало».

29-летний хоккеист подписал однолетний контракт с зарплатой в 775 тысяч долларов, что 1 миллион меньше, чем в «Сэйбрз».

В минувшем сезоне Хиностроза сыграл в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 11 (2+9) очков.

Винс Хиностроза
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
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