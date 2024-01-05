«Сиэтл» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сиэтл» занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 41 очком в 39 матчах. «Оттава» идет на 16-й строчке «Востока» с 28 очками в 34 играх.