«Лос-Анджелес» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Лос-Анджелес» занимает шестое место в таблице Западной конференции НХЛ с 46 очками в 35 матчах. «Детройт» идет на 12-й строчке «Востока» с 42 очками в 39 играх.