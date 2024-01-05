«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» победила «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 50 очками в 38 матчах. «Вегас» идет на пятой строчке «Запада» с 49 очками в 39 играх.