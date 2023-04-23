Шестеркин признан третьей звездой матча с «Нью-Джерси»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан третьей звездой третьего матча с «Нью-Джерси» (1:2 ОТ) в первом раунде плей-офф НХЛ. Голкипер отразил 35 ударов из 36.

Первой звездой встречи стал Дуги Хэмилтон, который забросил победную шайбу «Дэвилз» в овертайме, а также отметился результативной передачей.

Второй звездой матча признали вратаря «Нью-Джерси» Акиру Шмида, который отразил 26 бросков из 28.