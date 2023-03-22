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Сегодня, 05:56

Шестеркина признали третьей звездой проигранного матча с «Каролиной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports

НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Каролина» (2:3).

Третьей звездой встречи признан российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин. 27-летний россиянин отразил 36 из 39 бросков.

Второй звездой стал защитник «Харрикейнз» Брент Бернс, который отметился одной голевой передачей. Возглавил тройку форвард Теуво Терявяйнен, забросивший одну шайбу.

Игорь Шестеркин. Шестеркин сделал 36 сэйвов в проигранном матче «Рейнджерс» против «Каролины»
Игорь Шестеркин
Теуво Терявяйнен
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 46 23 100
2 Нью-Джерси 71 45 26 98
3 Рейнджерс 71 41 30 92
4 Айлендерс 72 37 35 82
5 Питтсбург 70 34 36 78
6 Вашингтон 72 33 39 74
7 Филадельфия 70 26 44 64
8 Коламбус 70 22 48 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 70 54 16 113
2 Торонто 70 42 28 93
3 Тампа-Бэй 72 42 30 90
4 Флорида 71 36 35 79
5 Оттава 71 34 37 73
6 Баффало 70 33 37 72
7 Детройт 70 31 39 71
8 Монреаль 71 28 43 62
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 71 38 33 90
2 Миннесота 71 41 30 90
3 Колорадо 69 41 28 88
4 Виннипег 72 40 32 83
5 Нэшвилл 69 35 34 78
6 Сент-Луис 70 31 39 68
7 Аризона 71 27 44 65
8 Чикаго 70 24 46 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 70 43 27 92
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 71 40 31 88
4 Сиэтл 70 39 31 85
5 Калгари 71 31 40 77
6 Ванкувер 69 31 38 67
7 Анахайм 70 23 47 56
8 Сан-Хосе 71 19 52 53
Результаты / календарь
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
22.03 02:00
Рейнджерс – Каролина
 2 : 3
22.03 02:00
Филадельфия – Флорида
 6 : 3
22.03 02:00
Нью-Джерси – Миннесота
 1 : 2 ОТ
22.03 02:00
Вашингтон – Коламбус
 6 : 7 ОТ
22.03 02:00
Баффало – Нэшвилл
 3 : 7
22.03 02:00
Бостон – Оттава
 2 : 1
22.03 02:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 3 : 2
22.03 02:30
Айлендерс – Торонто
 7 : 2
22.03 03:00
Виннипег – Аризона
 2 : 1
22.03 03:00
Сент-Луис – Детройт
 2 : 3 Б
22.03 03:30
Даллас – Сиэтл
 4 : 5 ОТ
22.03 05:00
Ванкувер – Вегас
 - : -
22.03 05:00
Анахайм – Калгари
 - : -
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 136
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 106
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 72 100
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 58
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 70 48
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 69 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 43 1.94
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 33 2.00
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 30 2.20
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