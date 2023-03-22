Шестеркина признали третьей звездой проигранного матча с «Каролиной»
НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Каролина» (2:3).
Третьей звездой встречи признан российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин. 27-летний россиянин отразил 36 из 39 бросков.
Второй звездой стал защитник «Харрикейнз» Брент Бернс, который отметился одной голевой передачей. Возглавил тройку форвард Теуво Терявяйнен, забросивший одну шайбу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|69
|46
|23
|100
|2
|Нью-Джерси
|71
|45
|26
|98
|3
|Рейнджерс
|71
|41
|30
|92
|4
|Айлендерс
|72
|37
|35
|82
|5
|Питтсбург
|70
|34
|36
|78
|6
|Вашингтон
|72
|33
|39
|74
|7
|Филадельфия
|70
|26
|44
|64
|8
|Коламбус
|70
|22
|48
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|70
|54
|16
|113
|2
|Торонто
|70
|42
|28
|93
|3
|Тампа-Бэй
|72
|42
|30
|90
|4
|Флорида
|71
|36
|35
|79
|5
|Оттава
|71
|34
|37
|73
|6
|Баффало
|70
|33
|37
|72
|7
|Детройт
|70
|31
|39
|71
|8
|Монреаль
|71
|28
|43
|62
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|71
|38
|33
|90
|2
|Миннесота
|71
|41
|30
|90
|3
|Колорадо
|69
|41
|28
|88
|4
|Виннипег
|72
|40
|32
|83
|5
|Нэшвилл
|69
|35
|34
|78
|6
|Сент-Луис
|70
|31
|39
|68
|7
|Аризона
|71
|27
|44
|65
|8
|Чикаго
|70
|24
|46
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|70
|43
|27
|92
|2
|Лос-Анджелес
|71
|41
|30
|92
|3
|Эдмонтон
|71
|40
|31
|88
|4
|Сиэтл
|70
|39
|31
|85
|5
|Калгари
|71
|31
|40
|77
|6
|Ванкувер
|69
|31
|38
|67
|7
|Анахайм
|70
|23
|47
|56
|8
|Сан-Хосе
|71
|19
|52
|53
Результаты / календарь
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26.03
27.03
|22.03
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|2 : 3
|22.03
|02:00
|
Филадельфия – Флорида
|6 : 3
|22.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Миннесота
|1 : 2 ОТ
|22.03
|02:00
|
Вашингтон – Коламбус
|6 : 7 ОТ
|22.03
|02:00
|
Баффало – Нэшвилл
|3 : 7
|22.03
|02:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 1
|22.03
|02:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|3 : 2
|22.03
|02:30
|
Айлендерс – Торонто
|7 : 2
|22.03
|03:00
|
Виннипег – Аризона
|2 : 1
|22.03
|03:00
|
Сент-Луис – Детройт
|2 : 3 Б
|22.03
|03:30
|
Даллас – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
|22.03
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|22.03
|05:00
|
Анахайм – Калгари
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|136
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|106
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|72
|100
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|58
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|70
|48
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|69
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|43
|1.94
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|33
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.20
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