Шестеркина признали третьей звездой проигранного матча с «Каролиной»

НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Каролина» (2:3).

Третьей звездой встречи признан российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин. 27-летний россиянин отразил 36 из 39 бросков.

Второй звездой стал защитник «Харрикейнз» Брент Бернс, который отметился одной голевой передачей. Возглавил тройку форвард Теуво Терявяйнен, забросивший одну шайбу.