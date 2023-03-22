«Детройт» по буллитам обыграл «Сент-Луис»

«Детройт» переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. «Ред Уингз» прервали свою трехматчевую серию поражений.

«Детройт» набрал 71 очко и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 68 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Детройт» — 2:3 Б (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бортуццо — 2 (Блэй, Шенн), 2:21 — 1:0. Чейссон — 4 (бол., Перрон, Ларкин), 7:49 — 1:1. Сканделла — 1, 10:03 — 2:1. Задина — 3 (Кубалик, Линдстрем), 17:47 — 2:2.

Победный буллит: Раймонд.

Вратари: Хофер — Хелльберг.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (7+4+8+3) — 30 (7+8+14+1).

Наши: Бучневич (20.05/2/0), Торопченко (12.14/1/0) — -.

22 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.