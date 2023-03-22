Шестеркин сделал 36 сэйвов в проигранном матче «Рейнджерс» против «Каролины»

Читать «СЭ» в

«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Харрикейнз» прервали трехматчевую победную серию команды из Нью-Йорка.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 36 из 39 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Каролина» набрала 100 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 5-й строчке — 92 очка.