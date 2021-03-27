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Шестеркин признан третьей звездой матча с «Филадельфией»

23:06
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Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан третьей звездой дня в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:2). В этой игре он сделал 35 сэйвов из 37.

Первой звездой стал защитник хозяев Самуэль Морин, в активе которого решающая шайба в этой игре. Вторая звезда — форвард «Филадельфии» Нолан Патрик, забросивший первую шайбу своей команды.

«Филадельфия» набрала 36 очков и занимает пятое место в Восточном дивизионе. У «Рейнджерс» 34 очка и шестое место.

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