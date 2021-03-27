НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 27 и 28 марта

Вечером в субботу, 27 марта, в регулярном чемпионате НХЛ пройдет 4 матча. В ночь на воскресенье состоится еще 7 игр.

«Филадельфия» вновь сыграет против «Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка уже дважды в этом сезоне разгромил «Флайерз», а нападающий Мика Зибанежад дважды набирал по 6 очков в этих встречах.

27 марта, суббота

«Бостон» — «Баффало» (20.00)

«Филадельфия» — «Рейнджерс» (20.00)

«Детройт» — «Коламбус» (22.00)

«Колорадо» — «Вегас» (22.00)

28 марта, воскресенье

«Торонто» — «Эдмонтон» (2.00)

«Питтсбург» — «Айлендерс» (2.00)

«Каролина» — «Тампа-Бэй» (2.00)

«Даллас» — «Флорида» (3.00)

«Чикаго» — «Нэшвилл» (3.00)

«Аризона» — «Сан-Хосе» (5.00)

«Калгари» — «Виннипег» (5.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.