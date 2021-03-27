НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 27 и 28 марта
17:00
Вечером в субботу, 27 марта, в регулярном чемпионате НХЛ пройдет 4 матча. В ночь на воскресенье состоится еще 7 игр.
«Филадельфия» вновь сыграет против «Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка уже дважды в этом сезоне разгромил «Флайерз», а нападающий Мика Зибанежад дважды набирал по 6 очков в этих встречах.
27 марта, суббота
«Филадельфия» — «Рейнджерс» (20.00)
«Детройт» — «Коламбус» (22.00)
28 марта, воскресенье
«Питтсбург» — «Айлендерс» (2.00)
«Каролина» — «Тампа-Бэй» (2.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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