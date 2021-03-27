Защитник «Рейнджерс» несколько раз спас команду, когда Шестеркин покинул ворота

«Рейнджерс» проиграли «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3).

В попытке сравнять счет в концовке встречи, команда из Нью-Йорка сняла с ворот голкипера Игоря Шестеркина и выпустила шестого полевого игрока. Однако игроки «Филадельфии» перехватили шайбу и имели несколько шансов поразить ворота. От гола «Рейнджерс» спас защитник Адам Фокс, который несколько раз заблокировал броски соперника.