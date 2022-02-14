«Я не понимаю по-английски». Шестеркин отшутился на вопрос про «Везину»

Журналисты задали вопросы голкиперу «Рейнджерс» о том, следит ли он за игрой других вратарей, которые претендуют на «Везина Трофи».

«Разговоры о «Везине»? Я не понимаю по-английски», — цитирует россиянина журналист Винс Меркольяно в Twitter.

Россиянин имеет лучший процент отраженных бросков (93,7%) среди вратарей, сыгравших не менее 20 матчей в этом сезоне. Он — второй по коэффициенту надежности (2,10), плюс к тому один из лидеров по числу побед.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая лучшему вратарю лиги. В голосовании принимают участие все генеральные менеджеры лиги.