«Монреаль» обменял Тоффоли в «Калгари»

«Монреаль» обменял нападающего Тайлера Тоффоли в «Калгари». За вингера «Канадиенс» подучили выбор в первом раунде драфта, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Также «Огоньки» отдали выбор в пятом раунде драфта, и права на нападающих Эмиля Хайнемана и Тайлера Питлика.

В этом регулярном чемпионате Тоффоли провел 37 матчей, в которых набрал 26 (9+17) очков при показателе полезности «минус 8».

Его контракт рассчитан до конца сещона-2023/24. Кэпхит контракта составляет 4,25 миллиона долларов.