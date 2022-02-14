«Монреаль» может обменять Тоффоли в «Калгари»

«Калгари» проявляет интерес к нападающему «Монреаля» Тайлеру Тоффоли. В последнее время переговоры между клубами относительно потенциального обмена активизировались, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

В этом регулярном чемпионате канадец провел 37 матчей, в которых набрал 26 (9+17) очков при показателе полезности «минус 8».

Его контракт рассчитан до конца сещона-2023/24. Кэпхит контракта составляет 4,25 миллиона долларов.