Шестеркин: «Болельщики «Питтсбурга» пытались проникнуть в мои мысли, но я старался сохранять концентрацию»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал скандирование его имени болельщиками «Питтсбурга» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ (5:3).

«Это очень сложно. Они пытались проникнуть в мои мысли, но я старался сохранять концентрацию. Когда они пытались кричать «Игорь», я просто говорил: «Окей», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Шестеркин в шестом матче с «Питтсбургом» сделал первую результативную передачу за «Рейнджерс». 26-летний россиянин стал пятым вратарем команды с голевой передачей в плей-офф: последний раз это удалось Хенрику Лундквисту 25 мая 2014 года в матче с «Монреалем». Также ассист на свой счет записывали Майк Рихтер, Боб Фрезе и Джон Ванбисбрук (дважды).