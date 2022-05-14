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Сегодня, 08:56

Крайдер: «Шестеркин был лучшим игроком «Рейнджерс» весь год и продолжает им оставаться»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал игру вратаря Игоря Шестеркина в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (5:3). Голкипер отметился результативной передачей.

«Это Игорь, он делает игру для нас весь сезон, на каждом уровне, на котором играл. Он сражается, вот что он делает. Он был нашим лучшим игроком весь год и продолжает оставаться им», — приводит слова Крайдера официальный сайт НХЛ.

Шестеркин сделал результативную передачу на Крайдера, который забил на 33-й минуте и сделал счет 3:2. Для 26-летнего россиянина это первый ассист за команду.

Шестеркин стал пятым вратарем «Рейнджерс» с голевой передачей в плей-офф: последний раз это удалось Хенрику Лундквисту 25 мая 2014 года в матче с «Монреалем». Также ассист на свой счет записывали Майк Рихтер, Боб Фрезе и Джон Ванбисбрук (дважды).

Игорь Шестеркин
Крис Крайдер
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
3 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
0 - 0
3 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
3 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 3
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3 - 3
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
3 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
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6. Бостон - Каролина
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1.05 21:00
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Вратари (КН)
И О
Картер Верхэге

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Флорида

 6 12
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 6 12
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 6 11
И Г
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 6 7
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 6 7
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 6 7
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

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Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.67
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