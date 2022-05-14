Крайдер: «Шестеркин был лучшим игроком «Рейнджерс» весь год и продолжает им оставаться»

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал игру вратаря Игоря Шестеркина в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (5:3). Голкипер отметился результативной передачей.

«Это Игорь, он делает игру для нас весь сезон, на каждом уровне, на котором играл. Он сражается, вот что он делает. Он был нашим лучшим игроком весь год и продолжает оставаться им», — приводит слова Крайдера официальный сайт НХЛ.

Шестеркин сделал результативную передачу на Крайдера, который забил на 33-й минуте и сделал счет 3:2. Для 26-летнего россиянина это первый ассист за команду.

Шестеркин стал пятым вратарем «Рейнджерс» с голевой передачей в плей-офф: последний раз это удалось Хенрику Лундквисту 25 мая 2014 года в матче с «Монреалем». Также ассист на свой счет записывали Майк Рихтер, Боб Фрезе и Джон Ванбисбрук (дважды).