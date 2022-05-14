Крайдер выкинул планшет Зибанежада, когда игрок хотел посмотреть повтор своего промаха

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Питтсбург» со счетом 5:3 в шестом матче серии первого раунда плей-офф.

По ходу встречи нападающий команды из Нью-Йорка Мика Зибанежад оформил дубль. Также у него был шанс сделать хет-трик, но швед не смог реализовать выгодный момент.

Вернувшись на скамейку, Зибанежад взял планшет, чтобы посмотреть повтор неудачного эпизода, но партнер по команде Крис Крайдер вырвал у него из рук устройство и отбросил его в сторону, после чего что-то эмоционально высказал форварду.

Мика Зибанежад и Крис Крайдер.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3-3. Решающий матч противостояния пройдет в Нью-Йорке.