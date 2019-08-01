Сергей Бобровский: "На переезд в Питер повлиял Панарин"

Один из лучших вратарей мира, двукратный обладатель "Везина Трофи" Сергей Бобровский в интервью "СЭ" рассказал, почему проводить межсезонье в Санкт-Петербурге.

– Межсезонье вы проводите в Питере. Почему выбрали именно этот город? Вы вообще бывали здесь зимой?

– Мы приехали в Питер с супругой, когда я играл в СКА, во время локаута. Несмотря на плохую погоду, высокую влажность и короткий световой день – город нам очень полюбился. Он, действительно, культурный. Здесь очень приятные люди. Исходя из этого, мы приняли решение обосноваться в этом городе в межсезонье. Тренируюсь я также в Питере: здесь есть все условия. С культурной программой и досугом – проблем тоже нет. В том году мы купили здесь квартиру – на Крестовском.

– Артемий Панарин повлиял на ваш переезд?

– Конечно. Он мне и посоветовал этот жилой комплекс. Теперь живем рядом. Окна моей квартиры выходят на парк – там поют разные птицы, соловьи.

– Часто пересекаетесь с Артемием?

– Сейчас уже не так часто, как в "Коламбусе". У меня своя предсезонная подготовка, у него – своя. Вот Алиса с Ольгой общаются каждый день. У них вообще любовь с первого взгляда. Сегодня идут вместе в театр. (Алена Гребенькова, Игорь Еронко)

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