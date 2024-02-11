Сергей Бобровский доволен игрой «Флориды» в матче с «Колорадо»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:0). Бобровский отразил все 35 бросков по своим воротам.

«Ты всегда стараешься сохранять концентрацию, делать один сейв за другим, — цитирует Бобровского сайт НХЛ. — В этой команде собраны отличные игроки. Я действительно счастлив. Ребята сегодня здорово потрудились перед моими воротами. Они не давали сопернику создавать много опасных моментов. Мне было приятно играть, мы отлично выступили».

«Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции с 70 очками в 52 матчах.