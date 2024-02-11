«Лос-Анджелес» выиграл у «Эдмонтона», Гавриков сделал результативный пас

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У хозяев голы забивали Пьер-Люк Дюбуа, Тревор Льюис и Куинтон Байфилд (дубль). Российский защитник «Кингз» отметился результативным пасом.

«Лос-Анджелес» набрал 58 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Эдмонтона» — 61 очко и 6-я строчка таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Дюбуа — 11 (бол., Спенс, Мур), 22:38 — 1:0. Льюис — 7 (Байфилд), 23:27 — 2:0. Байфилд — 15 (Гавриков, Рой), 47:06 — 3:0. Байфилд — 16 (п.в., Копитар, Кемпе), 57:18 — 4:0.

Вратари: Риттих — Скиннер (54:23 — 56:34, 56:38 — 57:18).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 26 (10+8+8) — 27 (5+11+11).

Наши: Гавриков (23.03/1/+2) — -.

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