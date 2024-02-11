Барков: «Бобровский в матче с «Колорадо» выручал нас каждый раз, когда это было нужно»

Нападающий «Флориды» Александр Барков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Колорадо» (4:0).

«Мы провели все 60 минут матча очень хорошо, — цитирует Баркова сайт НХЛ. — Что меня впечатлило, так это то, что, даже ведя 4:0 в третьем периоде, мы все равно старались играть правильно. Мы не пытались раскрываться, не бежали за пятым голом. И, конечно, Бобровский выручал нас каждый раз, когда это было нужно».

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 35 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

«Пантерз» занимают второе место в таблице Восточной конференции с 70 очками в 52 матчах.