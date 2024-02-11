Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:09

Барков: «Бобровский в матче с «Колорадо» выручал нас каждый раз, когда это было нужно»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Флориды» Александр Барков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Колорадо» (4:0).

«Мы провели все 60 минут матча очень хорошо, — цитирует Баркова сайт НХЛ. — Что меня впечатлило, так это то, что, даже ведя 4:0 в третьем периоде, мы все равно старались играть правильно. Мы не пытались раскрываться, не бежали за пятым голом. И, конечно, Бобровский выручал нас каждый раз, когда это было нужно».

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 35 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

«Пантерз» занимают второе место в таблице Восточной конференции с 70 очками в 52 матчах.

Александр Барков (хоккей)
Сергей Бобровский
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Представлены самые яркие фотографии Кубка Азии 2024 года
Большунов победил в спринте на Всероссийской спартакиаде 2024
Стало известно о новом взрыве в Элисте
Французский профессор Равио оценил заявления Путина в интервью Карлсону
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в матчах НХЛ
Трамп призвал закончить безвозмездную раздачу денег из бюджета США
Популярное видео
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Кучеров vs Маккиннон, что с Ничушкиным, суперскандал в Канаде
«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нэшвилл» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Бобровский доволен игрой «Флориды» в матче с «Колорадо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 52 33 19 69
2 Каролина 51 30 21 65
3 Филадельфия 53 28 25 62
4 Айлендерс 52 22 30 56
5 Нью-Джерси 50 25 25 54
6 Питтсбург 49 23 26 53
7 Вашингтон 50 23 27 53
8 Коламбус 51 16 35 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 32 20 73
2 Флорида 52 33 19 70
3 Тампа-Бэй 53 28 25 61
4 Торонто 50 26 24 60
5 Детройт 51 27 24 60
6 Монреаль 51 21 30 50
7 Баффало 51 22 29 48
8 Оттава 48 21 27 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 52 32 20 70
2 Колорадо 53 32 21 68
3 Виннипег 50 31 19 67
4 Сент-Луис 50 27 23 56
5 Нэшвилл 52 27 25 56
6 Миннесота 51 23 28 51
7 Аризона 50 23 27 50
8 Чикаго 52 14 38 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 52 34 18 74
2 Вегас 52 31 21 68
3 Эдмонтон 48 30 18 61
4 Лос-Анджелес 49 24 25 58
5 Калгари 52 25 27 55
6 Сиэтл 51 21 30 52
7 Анахайм 51 18 33 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
Результаты / календарь
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
11.02 02:00
Флорида – Колорадо
 4 : 0
11.02 03:00
Виннипег – Питтсбург
 2 : 1
11.02 03:00
Оттава – Торонто
 5 : 3
11.02 03:00
Филадельфия – Сиэтл
 3 : 2
11.02 03:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 2 : 4
11.02 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 1 : 0 ОТ
11.02 04:00
Нэшвилл – Аризона
 5 : 4 ОТ
11.02 06:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 4 : 0
11.02 21:00
Монреаль – Сент-Луис
 - : -
11.02 21:30
Вашингтон – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 52 89
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 53 85
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 52 75
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 49 42
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 52 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 52 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 19 1.89
Новости
RSS RSS
Все новости