Барков: «Бобровский в матче с «Колорадо» выручал нас каждый раз, когда это было нужно»
Нападающий «Флориды» Александр Барков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Колорадо» (4:0).
«Мы провели все 60 минут матча очень хорошо, — цитирует Баркова сайт НХЛ. — Что меня впечатлило, так это то, что, даже ведя 4:0 в третьем периоде, мы все равно старались играть правильно. Мы не пытались раскрываться, не бежали за пятым голом. И, конечно, Бобровский выручал нас каждый раз, когда это было нужно».
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 35 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.
«Пантерз» занимают второе место в таблице Восточной конференции с 70 очками в 52 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|52
|33
|19
|69
|2
|Каролина
|51
|30
|21
|65
|3
|Филадельфия
|53
|28
|25
|62
|4
|Айлендерс
|52
|22
|30
|56
|5
|Нью-Джерси
|50
|25
|25
|54
|6
|Питтсбург
|49
|23
|26
|53
|7
|Вашингтон
|50
|23
|27
|53
|8
|Коламбус
|51
|16
|35
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|32
|20
|73
|2
|Флорида
|52
|33
|19
|70
|3
|Тампа-Бэй
|53
|28
|25
|61
|4
|Торонто
|50
|26
|24
|60
|5
|Детройт
|51
|27
|24
|60
|6
|Монреаль
|51
|21
|30
|50
|7
|Баффало
|51
|22
|29
|48
|8
|Оттава
|48
|21
|27
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|52
|32
|20
|70
|2
|Колорадо
|53
|32
|21
|68
|3
|Виннипег
|50
|31
|19
|67
|4
|Сент-Луис
|50
|27
|23
|56
|5
|Нэшвилл
|52
|27
|25
|56
|6
|Миннесота
|51
|23
|28
|51
|7
|Аризона
|50
|23
|27
|50
|8
|Чикаго
|52
|14
|38
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|52
|34
|18
|74
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|61
|4
|Лос-Анджелес
|49
|24
|25
|58
|5
|Калгари
|52
|25
|27
|55
|6
|Сиэтл
|51
|21
|30
|52
|7
|Анахайм
|51
|18
|33
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|11.02
|02:00
|
Флорида – Колорадо
|4 : 0
|11.02
|03:00
|
Виннипег – Питтсбург
|2 : 1
|11.02
|03:00
|
Оттава – Торонто
|5 : 3
|11.02
|03:00
|
Филадельфия – Сиэтл
|3 : 2
|11.02
|03:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|2 : 4
|11.02
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|1 : 0 ОТ
|11.02
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|5 : 4 ОТ
|11.02
|06:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|4 : 0
|11.02
|21:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|- : -
|11.02
|21:30
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|89
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|53
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|75
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|49
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|52
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|19
|1.89