Сергей Андронов выразил соболезнования Александру Овечкину в связи со смертью его отца

Капитан «Локомотива» Сергей Андронов выразил соболезнования игроку «Вашингтона» и сборной России Александру Овечкину в связи со смертью его отца.

— Вы играли в сборной России с Александром Овечкиным. Как отреагировали на новость о смерти его отца?

— Разумеется, тяжело было услышать эту новость. Я, к сожалению, не был знаком с его отцом. Но мне посчастливилось столкнуться с Сашей. Такого прекрасного человека и тем более такого спортсмена могли воспитать только достойные люди. Я очень ему соболезную. Думаю, весь спортивный мир и тем более вся хоккейная община скорбит вместе с ним. Не знаю даже, что сказать и пожелать. Это тяжелая ситуация для него и его семьи. Тем более, как я понимаю, он был очень близок со своим отцом. Терпения, наверное, надо пожелать Александру. Мы скорбим вместе с ним, — сказал Андронов «Известиям».

15 февраля российский хоккеист сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Сообщалось, что 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование.