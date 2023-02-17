«Вашингтон» подготовил видеоролик в память об отце Александра Овечкина

«Вашингтон» подготовил видеоролик в память об отце капитана и нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина — Михаиле Овечкине.

На видео хоккеист рассказал, как отец повлиял на его карьеру. Также в ролике показаны архивные кадры семьи Овечкиных.

15 февраля российский хоккеист сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Флорида» (3:6) начался с минуты молчания в память о Михаиле Овечкине.