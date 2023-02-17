Агент Юбердо раскритиковал тренерский штаб «Калгари»

Агент нападающего «Калгари» Джонатана Юбердо, Аллан Уолш, раскритиковал тренерский штаб команды.

«Безумие — это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменение. К тому же негативный настрой изматывает игроков», — написал Уолш в социальных сетях.

Ранее появлялась информация, что в команде растет недовольство методами работы главного тренера Дэррила Саттера, который известен своим жесткими требованиями к дисциплине.

На данный момент «Калгари» ведет борьбу за попадания в зону плей-офф, уступая «Миннесоте» по дополнительным показателям.