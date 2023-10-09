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Сегодня, 11:05

Сергачев рассказал, сколько зарабатывает в «Тампе»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев рассказал о своей зарплате.

«Средняя зарплата в НХЛ? Ну, миллиона 3 долларов в год. Где-то такое слышал. В КХЛ? Самая минимальная — 3 миллиона рублей для молодого игрока, а максимальная — 120 миллионов, по-моему. Ну у нас максимальная зарплата 14 миллионов долларов в год, а минимальная — 700 тысяч. У кого 14 миллионов? По-моему у Натана Маккиннона из «Колорадо». Он недавно подписал самый большой контракт. Сколько у меня? 8,5 миллионов долларов в год», — сказал Сергачев YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

25-летний россиянин выступает в Северной Америке с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 64 (10+54) очка.

Источник: https://youtu.be/E4oCfh_BbGc?t=1316
Михаил Сергачев
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