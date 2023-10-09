Сергачев предположил, почему в НХЛ не отказались от российских игроков

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев предположил, почему в НХЛ не отказались от российских игроков.

«Как только появляются очень большие деньги, политика отходит в сторону? Так и есть, наверное. Очень много талантов съезжается в НХЛ, не только из России. Со всего мира приезжает много игроков, и это большой бизнес. Это агентские, скаутинг, кубки, команды, реклама. Это большой бизнес и, видимо, им невыгодно было отказываться от России. 10 русских хоккеистов сейчас точно в топ-50. У нас в команде я, Василевский и Кучеров, которые составляют костяк команды. Выгонишь нас, и кто играть будет?» — сказал Сергачев YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

25-летний россиянин выступает в Северной Америке с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 64 (10+54) очка.