Сергачев: «Для меня было важно попросить прощения у Марнера, потому что я не грязный игрок»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев поделился мнением о своей двухматчевой дисквалификации. Во встрече с «Торонто» (1:2 ОТ) россиянин заработал удаление за удар в голову форварда Митча Марнера.

«Для меня было важно попросить прощения, потому что я не грязный игрок. И он знает об этом, мы со времен Хоккейной лиги Онтарио играем друг против друга. Конечно, было тяжело смотреть два матча со стороны, всегда хочется играть. Но вместе с тем для меня это была хорошая возможность оглянуться назад, под другим углом посмотреть на свою игру и игру команды, понаблюдать за действиями ребят в обороне. Я не терял время зря, катался каждый день и старался набрать свою идеальную форму. Сейчас я чувствую себя просто прекрасно», — приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ.

Согласно условиям коллективного трудового соглашения и из расчета среднегодовой зарплаты, Сергачев потеряет 48 тысяч долларов. Средства будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам.

В нынешнем сезоне НХЛ Сергачев принял участие в девяти матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-3».