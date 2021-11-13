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«Празднование с семьей». Игроки «Вашингтона» сфотографировались с Овечкиным после 742-й шайбы в НХЛ

Игроки «Вашингтона» сфотографировались с Овечкиным после 742-й шайбы в НХЛ
07:48
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 4:3.

Капитан столичной команды Александр Овечкин забросил первую шайбу «Кэпиталз» в матче, которая стала для него 12-й в этом сезоне и 742-й в лиге за всю карьеру. 36-летний россиянин вышел на единоличное четвертое место в истории НХЛ по количеству голов.

После матча хоккеисты и тренерский штаб «Вашингтона» сделал совместное фото с Овечкиным, который забрал на память заброшенную шайбу.

«Празднование момента с семьей», — подписано фото.

Овечкин вышел на единоличное четвертое место в истории НХЛ по количеству голов, обойдя Бретта Халла. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

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Сергей Разин все материалы автора
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