«Сент-Луис» подписал с Торопченко контракт на два года

Форвард Алексей Торопченко подписал новый контракт с «Сент-Луисом», сообщает журналист Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, стороны не стали дожидаться арбитража и заключили двухлетнее соглашение с зарплатой в 1,25 млн долларов.

В начале июля 24-летний россиянин обратился в арбитраж по зарплате. В минувшем сезоне форвард провел за «Сент-Луис» 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (10+9) очков.