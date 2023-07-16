Свечников провел первую тренировку на льду после разрыва крестообразной связки
Форвард «Каролины» Андрей Свечников провел первую тренировку на льду после разрыва передней крестообразной связки колена, сообщается на официальном сайте клуба.
«Я чувствовал себя очень хорошо. Когда я вышел на лед, я не был уверен, будет ли мне хуже, чем я думал, или я вообще не смогу чувствовать ногу, но все прошло хорошо. Я уверенно чувствовал свое колено. Это было очень приятно», — сказал Свечников.
23-летний россиянин перенес операцию на колене 16 марта и пропустил плей-офф. В минувшем сезоне форвард провел 64 матча, в которых набрал 55 (23+32) очков.
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