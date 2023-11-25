«Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис». Бучневич набрал 2 очка

«Нэшвилл» на выезде переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3. «Предаторз» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

«Нэшвилл» набрал 18 очков и поднялся на 9-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 7-й строчке — 21 очко.