«Сент-Луис» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

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«Сент-Луис» дома обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 65 очками в 60 матчах.

«Миннесота» идет на 12-й строчке с 62 очками в 61 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Торопченко — 10 (Перунович, Саад), 6:34 — 1:0. Меррилл — 3, 30:06 — 1:1. Нейберс — 20 (бол., Томас, Крюг), 32:53 — 2:1. Крюг — 4 (п.в., Фолк), 59:11 — 3:1.

Вратари: Биннингтон — Флери (58:32 — 59:11, 59:21).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 27 (7+9+11) — 22 (7+5+10).

Наши: Бучневич (19.55/1/0), Торопченко (9.30/1/+1) — Капризов (22.16/3/-1).

3 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.