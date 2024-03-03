«Оттава» уступила «Филадельфии», несмотря на гол Тарасенко

«Филадельфия» дома обыграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев сделал дубль Тайсон Ферстер, по одному голу у Джоэла Фараби и Кэмерона Йорка. У гостей забили Владимир Тарасенко и Тома Шабо.

«Филадельфия» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 71 очком в 62 матчах.

«Оттава» идет на 15-й строчке с 53 очками в 59 играх.