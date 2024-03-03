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Сегодня, 05:45

«Оттава» уступила «Филадельфии», несмотря на гол Тарасенко

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports

«Филадельфия» дома обыграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев сделал дубль Тайсон Ферстер, по одному голу у Джоэла Фараби и Кэмерона Йорка. У гостей забили Владимир Тарасенко и Тома Шабо.

«Филадельфия» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 71 очком в 62 матчах.

«Оттава» идет на 15-й строчке с 53 очками в 59 играх.

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«Анахайм» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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«Баффало» дома разгромил «Вегас»
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 60 40 20 83
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 61 31 30 69
4 Вашингтон 59 28 31 65
5 Айлендерс 59 25 34 64
6 Нью-Джерси 60 30 30 64
7 Питтсбург 57 27 30 62
8 Коламбус 59 19 40 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 61 41 20 86
2 Бостон 61 35 26 84
3 Торонто 59 34 25 76
4 Детройт 61 33 28 72
5 Тампа-Бэй 62 32 30 70
6 Баффало 60 28 32 60
7 Монреаль 60 23 37 55
8 Оттава 58 25 33 53
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 59 38 21 81
2 Даллас 62 36 26 81
3 Колорадо 61 37 24 79
4 Нэшвилл 61 34 27 70
5 Сент-Луис 59 30 29 63
6 Миннесота 60 28 32 62
7 Аризона 60 24 36 53
8 Чикаго 60 15 45 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 62 38 24 83
2 Вегас 60 33 27 73
3 Эдмонтон 57 35 22 72
4 Лос-Анджелес 59 30 29 70
5 Калгари 59 29 30 63
6 Сиэтл 59 26 33 63
7 Анахайм 60 22 38 47
8 Сан-Хосе 58 15 43 35
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3.03 00:00
Сиэтл – Эдмонтон
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3.03 02:00
Нэшвилл – Колорадо
 - : -
3.03 02:00
Сент-Луис – Миннесота
 - : -
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Торонто – Рейнджерс
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Филадельфия – Оттава
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Тампа-Бэй – Монреаль
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Айлендерс – Бостон
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 61 104
Нэйтан Маккиннон

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Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

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И Г
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Торонто

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Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 61 42
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 56 41
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
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Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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