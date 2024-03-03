«Рейнджерс» проиграли «Торонто» по буллитам, Панарин сделал два голевых паса
«Торонто» дома обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.
В основное время у хозяев забили Митч Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес. У гостей дважды забросил Винсент Трочек, еще один гол на счету Алексиса Лафренье. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи.
«Торонто» выиграл серию буллитов со счетом 2:1. Автором победного броска стал Макс Доми, Артемий Панарин не реализовал свою попытку.
«Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 84 очками в 61 матче. «Торонто» идет на четвертой строчке с 78 очками в 60 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Рейнджерс» — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Лафренье — 18 (Фокс), 11:33 — 0:1. Марнер — 24 (Мэттьюс), 23:54 — 1:1. Трочек — 21 (Лафренье, Панарин), 25:03 — 1:2. Нюландер — 33 (Доми, Маккейб), 28:54 — 2:2. Таварес — 18 (Ярнкрок, Райлли), 47:17 — 3:2. Трочек — 22 (Лафренье, Панарин), 58:53 — 3:3.
Победный буллит: Доми.
Вратари: Самсонов — Шестеркин (58:10 — 58:53).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 34 (12+10+12+0) — 35 (10+6+14+5).
Наши: Любушкин (12.12/0/0) — Панарин (22.37/7/+1).
3 марта. Торонто. Scotiabank Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|61
|40
|21
|84
|2
|Каролина
|61
|36
|25
|78
|3
|Филадельфия
|62
|32
|30
|71
|4
|Айлендерс
|60
|26
|34
|66
|5
|Вашингтон
|59
|28
|31
|65
|6
|Нью-Джерси
|60
|30
|30
|64
|7
|Питтсбург
|57
|27
|30
|62
|8
|Коламбус
|60
|20
|40
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|61
|41
|20
|86
|2
|Бостон
|62
|35
|27
|84
|3
|Торонто
|60
|35
|25
|78
|4
|Детройт
|61
|33
|28
|72
|5
|Тампа-Бэй
|63
|33
|30
|72
|6
|Баффало
|61
|29
|32
|62
|7
|Монреаль
|61
|23
|38
|56
|8
|Оттава
|59
|25
|34
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|63
|37
|26
|83
|2
|Виннипег
|59
|38
|21
|81
|3
|Колорадо
|62
|37
|25
|79
|4
|Нэшвилл
|62
|35
|27
|72
|5
|Сент-Луис
|60
|31
|29
|65
|6
|Миннесота
|61
|28
|33
|62
|7
|Аризона
|60
|24
|36
|53
|8
|Чикаго
|61
|15
|46
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|62
|38
|24
|83
|2
|Эдмонтон
|58
|36
|22
|74
|3
|Вегас
|61
|33
|28
|73
|4
|Лос-Анджелес
|59
|30
|29
|70
|5
|Калгари
|59
|29
|30
|63
|6
|Сиэтл
|60
|26
|34
|63
|7
|Анахайм
|60
|22
|38
|47
|8
|Сан-Хосе
|59
|15
|44
|36
|3.03
|00:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|1 : 2
|3.03
|02:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|5 : 1
|3.03
|02:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|3 : 1
|3.03
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|4 : 3 Б
|3.03
|03:00
|
Филадельфия – Оттава
|4 : 2
|3.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 3 Б
|3.03
|03:00
|
Баффало – Вегас
|7 : 2
|3.03
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|5 : 1
|3.03
|04:00
|
Чикаго – Коламбус
|2 : 5
|3.03
|04:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|3.03
|06:00
|
Калгари – Питтсбург
|- : -
|3.03
|21:00
|
Вашингтон – Аризона
|- : -
|3.03
|23:30
|
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|62
|101
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|95
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|59
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|61
|42
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|57
|41
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97