«Рейнджерс» проиграли «Торонто» по буллитам, Панарин сделал два голевых паса

«Торонто» дома обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у хозяев забили Митч Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес. У гостей дважды забросил Винсент Трочек, еще один гол на счету Алексиса Лафренье. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи.

«Торонто» выиграл серию буллитов со счетом 2:1. Автором победного броска стал Макс Доми, Артемий Панарин не реализовал свою попытку.

«Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 84 очками в 61 матче. «Торонто» идет на четвертой строчке с 78 очками в 60 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Рейнджерс» — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лафренье — 18 (Фокс), 11:33 — 0:1. Марнер — 24 (Мэттьюс), 23:54 — 1:1. Трочек — 21 (Лафренье, Панарин), 25:03 — 1:2. Нюландер — 33 (Доми, Маккейб), 28:54 — 2:2. Таварес — 18 (Ярнкрок, Райлли), 47:17 — 3:2. Трочек — 22 (Лафренье, Панарин), 58:53 — 3:3.

Победный буллит: Доми.

Вратари: Самсонов — Шестеркин (58:10 — 58:53).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 34 (12+10+12+0) — 35 (10+6+14+5).

Наши: Любушкин (12.12/0/0) — Панарин (22.37/7/+1).

3 марта. Торонто. Scotiabank Arena.