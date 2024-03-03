Гол Торопченко помог «Сент-Луису» победить «Миннесоту»

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«Сент-Луис» дома обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев забросили Алексей Торопченко, Джейк Нейборс и Тори Круг. Единственный гол гостей забил Джон Меррилл.

«Сент-Луис» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 65 очками в 60 матчах.

«Миннесота» идет на 12-й строчке с 62 очками в 61 игре.