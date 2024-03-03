«Нэшвилл» обыграл «Колорадо», Гласс сделал хет-трик, Георгиев отразил 31 бросок

«Нэшвилл» дома обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев сделал хет-трик Коди Гласс, по одному голу у Райана О'Райлли и Томаса Новака. Единственную шайбу гостей забросил Нэйтан Маккиннон. Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 31 бросок.

«Колорадо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 79 очками в 62 матчах.

«Нэшвилл» идет на седьмой строчке с 72 очками в 62 играх.